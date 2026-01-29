Jackie Chan'in hayatını kaybettiği gün yayınlanacak!

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Jackie Chan, ölümünden sonra yayınlanmak üzere bir veda şarkısı kaydettiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan, katıldığı bir film galasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 71 yaşındaki oyuncu, ölümünden sonra dünyaya bir veda şarkısı bırakacağını açıkladı.

Son yıllarda yakın dostlarını ve sevdiklerini kaybetmesinin hayata bakışını kökten değiştirdiğini belirten Chan, tüm duygularını bir şarkıya aktardığını söyledi. Bu şarkıyı son mesajı olarak tanımlayan yıldız oyuncu, "Ne söylemek istiyorsam şimdi söylemeliyim, ne yapmak istiyorsam hemen yapmalıyım" diyerek ertelemenin hayatta yeri olmadığını vurguladı.

ÖLDÜĞÜ GÜNÜNE KADAR SAKLANACAK

Chan, şarkının şu an ailesi ve menajerlik ekibi tarafından gizli tutulduğunu belirtti. Ancak Jackie Chan’in vasiyeti üzerine şarkı, ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği gün yayınlanacak.

GAZZE HATIRLATMASI

Konuşmasında yaşlanmanın bir lütuf olduğunu belirten usta sanatçı, Gazze’deki bir çocuğun "Burada çocuklar büyüyemiyor" sözlerine atıfta bulundu. Salonda duygusal anlar yaşatan Chan, "Biz yaşlı insanlar aslında çok şanslıyız, çünkü büyüme ve yaşlanma şansına sahip olduk" dedi.

