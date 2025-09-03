KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Yayınlanma:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına ait sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 13 Eylül 2025'te yapılacak KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. Oturumu'nda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; aynı gün gerçekleştirilecek 2. Oturum'da Hukuk, İktisat ve Maliye; 14 Eylül 2025'te düzenlenecek 3. Oturum'da ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanacak.

Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atamaları tamamlandı. Sınava katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

