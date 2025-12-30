Köylülerin inadı kirayı patlattı! Köy kahvesi ihalesi iptal

Türkiye'de eşine nadir rastlanır ihale krizi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde patlak verdi. Köy kahvehanesinin işletmesi için masaya oturulurken, süreç köyün muhtarı Aziz Koç’un kontrolünde başladı. Koç, prosedüre uygun olarak ihale sürecini hazırladı ve katılımcılardan teminatları topladı. Ancak kimse, sıradan bir ihale sürecinin rekor bir bedelle sonuçlanacağını tahmin edemedi.

KÖY MEYDANINDA 'MİLYONLUK İŞLETME' MUAMELESİ: İNAT UĞRUNA REKOR TEKLİF

İhale günü geldiğinde masaya oturan köy sakini 4 kişi arasında tansiyon bir anda yükseldi. Köylüler arasında başlayan inatlaşma, mantık sınırlarını zorlayan bir fiyat artışına dönüştü. Aylık ederinin piyasa koşullarında 15-20 bin lira olması beklenen mütevazı köy kahvesi için teklifler havada uçuştu. İnatlaşmanın dozunun kaçmasıyla birlikte masaya aylık tam 126 bin lira kira teklifi kondu ve ihale bu astronomik rakamla tamamlandı.

Ancak inat üzerine aylık kiranın ödenmesi imkansız rakamlara çıkması üzerine Muhtar Aziz Koç duruma el koydu. Muhtar Koç, yaşanan akıl tutulmasına müdahale ederek ihaleyi iptal etti. Olayın vahameti ise eski kira bedeliyle karşılaştırılınca daha net ortaya çıktı: Köy kahvesinin ihale öncesindeki aylık kirası sadece 4 bin liraydı.

"BU PARAYA ÇANAKKALE KORDON'DA BİLE DÜKKAN YOK"

Yaşanan absürt durumu Ntv.com.tr'ye değerlendiren Muhtar Aziz Koç, ortaya çıkan rakamın gerçeklikle bağdaşmadığını vurguladı. Koç, "Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Köyün turistik veya ticari bir cazibe merkezi olmadığını da açık yüreklilikle belirten Muhtar Koç, "Köyümüzün gastronomi, doğa sporları ya da eşsiz doğal güzelliklerinin bulunmadığını, hiçbir özelliği olmayan bir köy olduğunu" söyleyerek verilen teklifin mantıksızlığının altını çizdi.

"ÖDEYEMEZLER" DEDİ SÜRECİ SİL BAŞTAN BAŞLATTI

Sürecin detaylarını paylaşmaya devam eden Koç, yaşananları şöyle özetledi:

"İhaleye 4 köy sakini katıldı. İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti ve işletmeden böyle bir gelir elde edemeyecekleri için ihale iptal oldu."

Muhtar Koç, yaşanan bu "inat krizinin" ardından köy kahvesinin yeniden ihale edileceğini, bunun hukuki bir süreç olduğunu ve mekanın gerçek aylık ederinin 15-20 bin lira civarında olduğunu ifade etti.