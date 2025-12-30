Köylülerin inadı kirayı patlattı! Köy kahvesi ihalesi iptal

Köylülerin inadı kirayı patlattı! Köy kahvesi ihalesi iptal
Yayınlanma:
Ekonomik krizin gölgesinde kira fiyatları vatandaşın belini bükerken, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden gelen haber "bu kadarına da pes" dedirtti. Sıradan bir köy kahvehanesi için yapılan ihalede inatlaşma sonucu rakamlar 126 bin liraya fırladı. Ortaya çıkan astronomik tabloya müdahale eden Muhtar, "Sahilde bile böyle kira yok" diyerek ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.

Türkiye'de eşine nadir rastlanır ihale krizi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde patlak verdi. Köy kahvehanesinin işletmesi için masaya oturulurken, süreç köyün muhtarı Aziz Koç’un kontrolünde başladı. Koç, prosedüre uygun olarak ihale sürecini hazırladı ve katılımcılardan teminatları topladı. Ancak kimse, sıradan bir ihale sürecinin rekor bir bedelle sonuçlanacağını tahmin edemedi.

69537c277075b751-w1200xh665.jpg

KÖY MEYDANINDA 'MİLYONLUK İŞLETME' MUAMELESİ: İNAT UĞRUNA REKOR TEKLİF

İhale günü geldiğinde masaya oturan köy sakini 4 kişi arasında tansiyon bir anda yükseldi. Köylüler arasında başlayan inatlaşma, mantık sınırlarını zorlayan bir fiyat artışına dönüştü. Aylık ederinin piyasa koşullarında 15-20 bin lira olması beklenen mütevazı köy kahvesi için teklifler havada uçuştu. İnatlaşmanın dozunun kaçmasıyla birlikte masaya aylık tam 126 bin lira kira teklifi kondu ve ihale bu astronomik rakamla tamamlandı.

Ancak inat üzerine aylık kiranın ödenmesi imkansız rakamlara çıkması üzerine Muhtar Aziz Koç duruma el koydu. Muhtar Koç, yaşanan akıl tutulmasına müdahale ederek ihaleyi iptal etti. Olayın vahameti ise eski kira bedeliyle karşılaştırılınca daha net ortaya çıktı: Köy kahvesinin ihale öncesindeki aylık kirası sadece 4 bin liraydı.

69537c20d2bb8137-w1200xh800.jpg

"BU PARAYA ÇANAKKALE KORDON'DA BİLE DÜKKAN YOK"

Yaşanan absürt durumu Ntv.com.tr'ye değerlendiren Muhtar Aziz Koç, ortaya çıkan rakamın gerçeklikle bağdaşmadığını vurguladı. Koç, "Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

69537be750790702.jpg

Köyün turistik veya ticari bir cazibe merkezi olmadığını da açık yüreklilikle belirten Muhtar Koç, "Köyümüzün gastronomi, doğa sporları ya da eşsiz doğal güzelliklerinin bulunmadığını, hiçbir özelliği olmayan bir köy olduğunu" söyleyerek verilen teklifin mantıksızlığının altını çizdi.

"ÖDEYEMEZLER" DEDİ SÜRECİ SİL BAŞTAN BAŞLATTI

Sürecin detaylarını paylaşmaya devam eden Koç, yaşananları şöyle özetledi:

"İhaleye 4 köy sakini katıldı. İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti ve işletmeden böyle bir gelir elde edemeyecekleri için ihale iptal oldu."

Muhtar Koç, yaşanan bu "inat krizinin" ardından köy kahvesinin yeniden ihale edileceğini, bunun hukuki bir süreç olduğunu ve mekanın gerçek aylık ederinin 15-20 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt