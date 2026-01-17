Köy köy dolaşıp anonsla aradılar! Bulamayınca Kütahya'ya Venezuela ve Hindistan'dan işçi getirildi

Sanayi yatırımlarının arttığı Kütahya’da en büyük sorunu iş gücü yetersizliği olduğu iddia edildi. Kentte 6 organize sanayi bölgesi bulunuyor.

Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikalar üretime başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın’a göre fabrikalar işçi bulamadığı için eksik kapasiteyle çalışıyor. Işın, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üretmeye başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı.”

"VATANDAŞLAR İŞİ BEĞENMİYOR" HİNDİSTAN VE VENEZUELA'DAN İŞÇİ GETİRDİLER

Vali Işın, Hindistan ve Venezuela’dan işçi getirildiğini belirterek şöyle devam etti:

Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üretmeye başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı, Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir fabrikamız, bir tesisimiz daha Hindistan'dan getirdi. Bir başkası Venezuela'dan getirdi. Çünkü bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef, çalışmak istemiyorlar, verilen işi beğenmiyorlar, mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar, yani memuriyet istiyorlar. Büro işi istiyorlar. Biz adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Böyle olduğu zaman da dışarıdan iş gücünü getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Halihazırda bizim merkezde söylenen 4 bin civarında bir eksik kapasiteyle çalışma söz konusudur. Yine Zafer Organize Sanayi Bölgesi böyle giderse muhtemelen işçilerin çok büyük bir kısmı dışarıdan yani yabancı ülkelerden getirilecek

KÖY KÖY İŞÇİ ANONSU YAPILIYORMUŞ

İŞKUR verilerine göre kentte yaklaşık 3 bin iş arayan olmasına rağmen, işe başlayanların büyük bölümü kısa sürede işi bırakıyor. Vali Işın, durumu şu sözlerle anlattı:

“İŞKUR, firmalarla işçi arasında diyalog kuruyor ancak gidiliyor, 1-2 gün çalışılıyor, tekrar geri geliniyor. Çalışılmıyor, çalışmak istenmiyor. Bu büyük bir problemdir.”

Bazı firmalar, köy köy dolaşıp minibüslerle anons yaparak işçi arasa da yeterli karşılık bulamıyor. Vali Işın, Simav’da faaliyete geçecek organize tarım bölgesinde yalnızca seralarda 2 bin kişilik iş gücüne ihtiyaç duyulacağını da vurguladı.

İş gücünün temini hâlinde doğacak konut ihtiyacına karşı şimdiden önlem aldıklarını belirten Vali Işın, şu bilgileri verdi:

“Zafer Organize Sanayi Bölgesi yanında 1 milyon metrekarelik bir alanı rezerv ettik. TOKİ inşallah bu sene konut yapmaya başlayacak. Ayrıca Sanayi Bakanlığımız organize sanayi bölgelerinde konut yapılmasına imkân tanıyan bir düzenleme getirdi. Burada çalışacak kardeşlerimiz çok düşük bir kira ile kalacaklar. Kira dezavantajı ortadan kalkmış olacak.”

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da bölgedeki personel açığının sürekli olduğunu belirtti:

“Şu anda organize sanayi bölgemizde 3 bin 500 civarında personel açığı var. Bu genelde bizde düşmüyor. Hep bir 3 bin 500 personel açığımız var. Yeni yatırımlarla birlikte kısa vadede istihdam ihtiyacı daha da artacak. Önümüzdeki 6 ay içinde yaklaşık bin 500 kişilik ilave istihdam ihtiyacı oluşacak.”

Eskioğlu, özellikle nitelikli mavi yaka çalışanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, bu pozisyonlarda çalışacak kişilerin asgari ücretin üzerinde maaş aldığını da vurguladı.