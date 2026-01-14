Korkunç kazada yürek yakan detay!

Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkiinde, geçtiğimiz gün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Adana yönüne giden Rıza A. (50) kontrolündeki otomobil, aynı yöne giden Erdal E.'nin (33) kullandığı otomobille çarpıştı.

Niğde'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yaşanan kazanın şiddetiyle savrulan Rıza A.’nın aracı, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran Yusuf U.’nun (26) kullandığı çekiciye bağlı yarı römorka çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kuzenler İhsan Orak ile Tekin Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada yaralanan Erdal E. ve Ahmet G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DÜĞÜNE GİTTİKLERİ ÖĞRENİLDİ!

Meydana gelen kazada yaşamını yitiren İhsan Orak ve Tekin Gül’ün inşaatta işçi olarak çalıştığı, başka bir kuzenlerinin Bismil ilçesi Eliaçık Mahallesi’ndeki düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

İhsan Orak ve Tekin Gül’ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından kırsal mahalledeki mezarlıkta yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.



