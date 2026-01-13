Yozgat’ta feci kaza:1 ölü 1 yaralı

Yozgat’ta feci kaza:1 ölü 1 yaralı
Yayınlanma:
Yozgat’ta öğle saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yozgat’ta öğle saatlerinde Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı’nda kaza meydana geldi. Mahmut Ç. idaresindeki 66 ABE 815 plakalı otomobil, A.B.K. yönetimindeki 667 AE 700 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı

yozgatta-iki-otomobil-carpisti-1-olu-1113786-330652.jpg

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne, kazada yaralanan diğer kişi ise Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

R. Stirling’in mirası otomotivde elektrikli devrime rakip olabilir mi? Mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
R. Stirling’in mirası otomotivde elektrikli devrime rakip olabilir mi? Mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Türkiye
Midesinde sakladı: Kent girişinde yakalandı!
Midesinde sakladı: Kent girişinde yakalandı!
Hasta almaya giden ambulans yolda kaldı!
Hasta almaya giden ambulans yolda kaldı!
İBB davasına 2 aydan kısa bir süre kala: AKP'den duruşma öncesinde adliye çevresine dev afiş
İBB davasına 2 aydan kısa bir süre kala: AKP'den duruşma öncesinde adliye çevresine dev afiş