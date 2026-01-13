Yozgat’ta feci kaza:1 ölü 1 yaralı

Yozgat’ta öğle saatlerinde Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı’nda kaza meydana geldi. Mahmut Ç. idaresindeki 66 ABE 815 plakalı otomobil, A.B.K. yönetimindeki 667 AE 700 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne, kazada yaralanan diğer kişi ise Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.