'Köpek dövüştürecekler' ihbarı ekipleri alarma geçirdi: 19 kişi yakalandı

Nevşehir'de köpek dövüştürdüğü iddiasıyla 19 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Nevşehir’in Kaymaklı beldesinde köpek dövüşü yapıldığı yönündeki iddialar üzerine 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağcak mevkiinde köpek dövüşü düzenleneceğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine bölgede yapılan denetimde, hayvan sahibi B.Ö., organizatör olduğu belirtilen B.Ü. ile birlikte 17 kişinin alanda bulunduğu belirlendi.

19 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Söz konusu 19 kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari süreç başlatıldı. Olayla bağlantılı köpek ise koruma altına alınarak Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi’ne teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

