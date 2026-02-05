Konya'yı karıştıran müezzin tutuklandı! Doktorun parmağını ısırmıştı

Konya'daki olay, 27 Ocak’ta Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi’ndeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı.

Müezzin Yusuf Mete, muayene olmak için gittiği merkezde kendi aile hekiminin izinli olduğunu öğrenince Dr. Ahmet Tolu’nun odasına girdi.

Tolu, içeride hastası bulunduğunu ve sırası geldiğinde muayene edebileceğini belirterek Mete’den dışarı çıkmasını istedi.

İddiaya göre Mete, kısa süre sonra yeniden odaya girerek muayene sırası nedeniyle tartıştığı doktora saldırdı. Dr. Tolu’nun parmağını ısırdığı ve yumruk attığı öne sürülen Mete’ye merkez çalışanları müdahale etti.

Doktorun kulak zarı yırtıldı müezzin 'kendimi savundum' dedi! Konya'yı karıştıran sıra kavgası

Tolu, fiziksel saldırıya uğradığını ifade ederek şikayette bulundu. Yapılan kontrollerde, Dr. Tolu’nun kulak zarında yırtık ve gözünde darp izleri olduğu belirlendi. Tolu, Mete hakkında şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan Yusuf Mete, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu karara itiraz etmesi üzerine Mete yeniden gözaltına alındı. Müezzin Mete, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde de Mete, olay ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Mete şu iddialarda bulunmuştu:

Masadan porselen vazoyu alıp kafama vuracaktı. Refleksle elimi kaldırdım. Daha sonra yakama yapıştı ve yumruk atmaya başladı. Ben de kendimi savundum. Amacım kimseye saldırmak değildi, nefsi müdafaaydı.”

Bana ‘Buranın patronu benim’ dedi. İlacımı yazmayacağını söyledi. Hakaret etti.

"11.40’a randevum vardı. Aile hekimimin izinde olduğunu gördüm, yerine bakan doktorun kapısında bekledim. Ekranda ismim görünmediği için sırayla bekledim. İçeri birkaç hasta alındıktan sonra boşluk oluşunca girdim.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Selçuklu 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan hekimimiz Dr. Ahmet Tolu’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsan hayatını korumak ve topluma hizmet etmek dışında hiçbir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü şiddet, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez ve insanlık dışıdır.

Saldırıya uğrayan hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sağlıkta şiddetin karşısında, sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız"