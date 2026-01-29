Doktorun kulak zarı yırtıldı müezzin 'kendimi savundum' dedi! Konya'yı karıştıran sıra kavgası

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, merkezde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu, bir kişi tarafından fiziksel saldırıya uğradığını ifade ederek şikayette bulundu. Yapılan kontrollerde, Dr. Tolu’nun kulak zarında yırtık ve gözünde darp izleri olduğu belirlendi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI!

T24'ten Zeki Dursun'un haberine göre, Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaşananlara ilişkin açıklamada yapılırken açıklamada, “Selçuklu 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan hekimimiz Dr. Ahmet Tolu’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsan hayatını korumak ve topluma hizmet etmek dışında hiçbir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü şiddet, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez ve insanlık dışıdır.” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Saldırıya uğrayan hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sağlıkta şiddetin karşısında, sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerine yer verildi.

MÜEZZİN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI!

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müezzin Yusuf Mete, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

Olayın ardından konuşan müezzin Yusuf Mete, yaşananları aktarırken “11.40’a randevum vardı. Aile hekimimin izinde olduğunu gördüm, yerine bakan doktorun kapısında bekledim. Ekranda ismim görünmediği için sırayla bekledim. İçeri birkaç hasta alındıktan sonra boşluk oluşunca girdim.” ifadelerini kullandı.

İçeri girdiğinde doktorun kendisine sert bir üslupla yaklaştığını öne sürerek “Bana ‘Buranın patronu benim’ dedi. İlacımı yazmayacağını söyledi. Hakaret etti” sözlerini sarf etti.

Yusuf Mete, sözlerinin devamında, ilk fiziksel müdahalenin doktordan geldiğini ifade ederek “Masadan porselen vazoyu alıp kafama vuracaktı. Refleksle elimi kaldırdım. Daha sonra yakama yapıştı ve yumruk atmaya başladı. Ben de kendimi savundum. Amacım kimseye saldırmak değildi, nefsi müdafaaydı.” dedi. Mete, yaşananların ardından burnundan kan geldiğini, sol kolunu kullanmakta zorlandığını ve kendisinin de darp raporu aldığını söyledi.

DİYANET-SEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşanan arbede neticesinde ilk fiziki müdahalenin hekim tarafından yapıldığı bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın amacı asla sağlık çalışanına saldırmak değildir. Bu bireysel bir olaydır. Sağlıkta şiddeti biz de kınıyoruz” ifadelerine yer verdi. Koç, müezzinin darp raporu aldığını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR!

İki tarafın karşılıklı iddialarıyla gündeme gelen olaya ilişkin soruşturma devam ederken hem aile hekimi hem de müezzinin adli mercilere başvurduğu, dosyanın savcılık ve mahkeme sürecinde olduğu öğrenildi.