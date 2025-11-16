Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Karabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandıKarabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı

YOLDAN ÇIKTI TAKLA ATTI YAN YOLA DEVRİLDİ

Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Gökhan D. (21) yönetimindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak yan yola devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan yolcu Ahmet A. (21) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

