Kontrolden çıkan araç takla attı: Araçtaki 3 kişinin burnu bile kanamadı

Yayınlanma:
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde bulunan üç kişi, adeta hurdaya dönen otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldu.

Olay, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahtiyar Y. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden bastıran yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı araç, savrularak takla attı ve yol ortasında ters dönerek durabildi.

MUCİZE KURTULUŞ: EŞİ VE TORUNU YANINDAYDI

Sürücü Bahtiyar Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi ve torununun, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

Yine motosikletli saldırı! Çorum'da iş yerine kurşun yağdırdılarYine motosikletli saldırı! Çorum'da iş yerine kurşun yağdırdılar

YOL KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Ters dönen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü. Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı