Kontrolden çıkan araç takla attı: Araçtaki 3 kişinin burnu bile kanamadı

Olay, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahtiyar Y. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden bastıran yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı araç, savrularak takla attı ve yol ortasında ters dönerek durabildi.

MUCİZE KURTULUŞ: EŞİ VE TORUNU YANINDAYDI

Sürücü Bahtiyar Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi ve torununun, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

YOL KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Ters dönen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü. Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.