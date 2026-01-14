Kombiden sızan gaz faciaya neden oldu: Anne kız kurtarılamadı

Kombiden sızan gaz faciaya neden oldu: Anne kız kurtarılamadı
Yayınlanma:
İzmir’in Dikili ilçesinde Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük, arızalı kombiden sızdığı değerlendirilen gaz nedeniyle evlerinde yaşamını yitirdi. Anne-kız, otopsinin ardından memleketleri Aydın’ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi.

İzmir’in Dikili ilçesinde yaşanan acı olayda, 83 yaşındaki Suna Sarıyörük ile 55 yaşındaki kızı Ebru Sarıyörük evlerinde ölü halde bulundu. İlk değerlendirmelere göre anne ve kızın, arızalı olduğu belirtilen kombiden sızan doğal gaz nedeniyle zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Şişli'de kombi yangını korkuttuŞişli'de kombi yangını korkuttu

POLİS EKİPLERİ CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Olay, Dikili’de dün akşam saatlerinde ortaya çıktı. Hayırsever kimliğiyle tanınan merhum Ali Sarıyörük’ün eşi olan Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük’ün yaşadığı evde kombinin bozulması üzerine servis çağrıldığı öğrenildi. Pazartesi günü iki kez adrese giden servis görevlisi, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek komşularla irtibata geçti. Bunun üzerine yapılan ihbarla polis ekipleri eve girdi ve anne ile kızın cansız bedenleriyle karşılaştı.

GAZDAN ETKİLENDİKLERİ BELİRTİLİYOR

Anne-kızın cumartesi günü servis talebinde bulunduğu, pazar günü ise kombiden sızan gazdan etkilenerek yaşamlarını yitirmiş olabilecekleri üzerinde duruldu. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

arizali-kombiden-sizan-gazdan-zehirlendi-1115226-331073.jpg

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suna Sarıyörük ve Ebru Sarıyörük’ün naaşları, memleketleri Aydın’ın İncirliova ilçesine getirildi. Bugün öğle vakti Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve kız, İncirliova Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Korkunç kazada yürek yakan detay!
Korkunç kazada yürek yakan detay!