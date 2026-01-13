Kocasını tabancayla öldürdü: Onun beni öldürmesinden korktum

Kocasını tabancayla öldürdü: Onun beni öldürmesinden korktum
Yayınlanma:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi Emrah Duran'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), yargılandığı davanın duruşmasında, “16 yıl boyunca ben bu evlilik için her şeyi yaptım. Yine yapardım. Ben onun beni öldürmesinden korkmadım. Beni öldürme şeklinden korktum. Ben onu öldürmek istemedim" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan çift, 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerine gitti. Tartışma devam ederken Aysel Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'ı öldürdü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aysel Duran, ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını ve intihar amacıyla silahı aldığını, eşinin ‘sen sık yoksa ben sıkacağım’ gibi sözleri üzerine panikle rastgele ateş ettiğini ifade etti.

esini-olduren-kadin-onun-beni-oldurmesi-538573-330494.jpg

“TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ”

Aysel Duran hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2’nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Aysel Duran ve avukatı ile Emrah Duran’ın yakınları katıldı.

Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldıBu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı

Duruşmada kendini savunan Aysel Duran, “Bizim 16 yıl boyunca mutlu bir evliliğimiz vardı. Emrah beni aldatmaya başladıktan sonra her şey bozuldu. Ben bu evlilik için elimden gelen her şeyi yaptım. Yine olsa yine yapardım. Benim onu aldattığımı iddia ediyordu. Ben ona hiç ihanet etmedim. Takıntı haline getirmişti. Sürekli takip ediyordu” ifadelerini kullandı.

esini-olduren-kadin-onun-beni-oldurmesi-538574-330494.jpg

‘BENİ ÖLDÜRMESİNDEN DEĞİL, ÖLDÜRME ŞEKLİNDEN KORKTUM’

Evliliğinde boşanma aşamasına geldiğini ama devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Aysel Duran, “Boşanmak istediğimizde bizi aile danışmanına göndermişlerdi. Hatta aramızda iddiaya girdik. Hangimizi psikiyatriye sevk ederse gidip tedavi olacak diye. Hatta boşanmak istediğimde Emrah’ın babası bana ‘boşanma kızım, senin de çocukların da hayatını mahveder’ dedi. Ben en azından bir kere uğraşırım. Huzurumuz olur dedim” sözlerini sarf etti.

CHP'li vekil katledilen kadınlar için haykırdı: Acı soruyu da Bakan Göktaş'a sorduCHP'li vekil katledilen kadınlar için haykırdı: Acı soruyu da Bakan Göktaş'a sordu

Duran, sözlerinin devamında “16 yıl boyunca ben bu evlilik için her şeyi yaptım. Yine yapardım. Ben onun beni öldürmesinden korkmadım. Beni öldürme şeklinden korktum. Ben onu öldürmek istemedim. Ben sadece çocuklarımı çok sevdim. Ben babamı 4 yaşında kaybettim. Babasız, bir evde büyüdüm. Çocuklarım babasız kalsın istemedim” ifadelerine yer verdi.

esini-olduren-kadin-onun-beni-oldurmesi-538572-330494.jpg

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Aysel Dural’ın avukatı çocukların çok küçük olduğunu söyleyerek ev hapsi uygulanmasını talep etti. Duruşma Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için süre verilip, sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırılarak ertelendi.

Kaynak:DHA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü