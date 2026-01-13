Kocasını tabancayla öldürdü: Onun beni öldürmesinden korktum

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan çift, 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerine gitti. Tartışma devam ederken Aysel Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'ı öldürdü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aysel Duran, ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını ve intihar amacıyla silahı aldığını, eşinin ‘sen sık yoksa ben sıkacağım’ gibi sözleri üzerine panikle rastgele ateş ettiğini ifade etti.

“TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ”

Aysel Duran hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2’nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Aysel Duran ve avukatı ile Emrah Duran’ın yakınları katıldı.

Duruşmada kendini savunan Aysel Duran, “Bizim 16 yıl boyunca mutlu bir evliliğimiz vardı. Emrah beni aldatmaya başladıktan sonra her şey bozuldu. Ben bu evlilik için elimden gelen her şeyi yaptım. Yine olsa yine yapardım. Benim onu aldattığımı iddia ediyordu. Ben ona hiç ihanet etmedim. Takıntı haline getirmişti. Sürekli takip ediyordu” ifadelerini kullandı.

‘BENİ ÖLDÜRMESİNDEN DEĞİL, ÖLDÜRME ŞEKLİNDEN KORKTUM’

Evliliğinde boşanma aşamasına geldiğini ama devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Aysel Duran, “Boşanmak istediğimizde bizi aile danışmanına göndermişlerdi. Hatta aramızda iddiaya girdik. Hangimizi psikiyatriye sevk ederse gidip tedavi olacak diye. Hatta boşanmak istediğimde Emrah’ın babası bana ‘boşanma kızım, senin de çocukların da hayatını mahveder’ dedi. Ben en azından bir kere uğraşırım. Huzurumuz olur dedim” sözlerini sarf etti.

Duran, sözlerinin devamında “16 yıl boyunca ben bu evlilik için her şeyi yaptım. Yine yapardım. Ben onun beni öldürmesinden korkmadım. Beni öldürme şeklinden korktum. Ben onu öldürmek istemedim. Ben sadece çocuklarımı çok sevdim. Ben babamı 4 yaşında kaybettim. Babasız, bir evde büyüdüm. Çocuklarım babasız kalsın istemedim” ifadelerine yer verdi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Aysel Dural’ın avukatı çocukların çok küçük olduğunu söyleyerek ev hapsi uygulanmasını talep etti. Duruşma Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için süre verilip, sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırılarak ertelendi.