CHP'li vekil katledilen kadınlar için haykırdı: Acı soruyu da Bakan Göktaş'a sordu

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yazılı bir açıklamada bulunarak AKP iktidarının 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı ve "Aile Yılı ilan ettiniz ama aileyi açlıkla, borçla, şiddetle baş başa bıraktınız. Geriye pul, zarf ve hatıra parası kaldı" sözlerini sarf etti.

Rojda’yı eşi değil af öldürdü! Katil cezaevinin kapısında tehditlere başlamış

"SAYIN BAKAN, AİLEYİ PUL BASARAK MI KORUYORSUNUZ?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı eleştiren Kış, "Aile Yılı diyorsunuz ama ailelerin mutfağında yangın var. Açlık sınırı 30 bin 655 liraya çıkmışken asgari ücreti 28 bin lirada bırakıyorsunuz. Sayın Bakan’a soruyorum: Aileyi pul basarak mı, zarf bastırarak mı koruyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun verilerine göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 30 bin 655 liraya, yoksulluk sınırının ise 94 bin 913 liraya yükseldiğine dikkat çeken Kış, “ Buna karşın iktidar, 2026 yılı için net 28 bin 75 liralık asgari ücret belirledi. Böylece asgari ücret, daha belirlenir belirlenmez açlık sınırının altında kaldı." dedi.

Gülcan Kış, aileyi ayakta tutan en temel unsurun gelir adaleti olduğunu ifade ederek "Türkiye’de en zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasındaki gelir farkı 9 katı aşmış durumda. Avrupa Birliği ortalaması 4,6 iken, Türkiye 9,06 ile Avrupa’nın en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkesi haline geldi. Eurostat’a göre Türkiye’nin gini katsayısı 0,448 olarak hesaplanırken, AB ortalaması 0,294 seviyesinde. Türkiye, gibi katsayısı 0,4’ün üzerinde olan Avrupa’daki tek ülke konumunda." açıklamasında bulundu.

“285 KADIN KATLEDİLDİ”

"Aile Yılı" söyleminin kadınların yaşam hakkını korumaya dönüşmediğine işaret eden Kış, "Aile Yılı ilan edilen 2025’te en az 285 kadın cinayeti işlendi. Kadınlar en çok evlerinde, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Aileyi kutsallaştırıp kadını korumayan bir anlayışın sonucudur bu tablo. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2025’in ilk 11 ayında 255 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verdi.

"AİLEYİ YALNIZ BIRAKMA YILI OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"

Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borcunun 5,8 trilyon liraya dayandığına dikkat çeken Kış, “2025’te icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 10,5 milyonu aştı. Kiracı oranı yüzde 28’e yükseldi, bir kişilik hane sayısı 5,3 milyonu geçti. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,11’e geriledi, tek ebeveynli ailelerin sayısı arttı, doğum sayıları düşmeye devam etti.” dedi.

Boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçaklayan erkekten pişkin savunma! Çocukları gerçeği anlattı

“Aile Yılı’nda sosyal konut yok, kreş yok, kadın istihdamı yok. Ama TOGG alabilecek gelir grubuna teşvik var. Bu anlayış aileyi değil, ayrıcalıklı bir zümreyi koruyor.” ifadelerini kullanan Kış, “Aileyi korumak pul basmakla olmaz. Aileyi korumak; açlığı bitirmekle, gelir adaletini sağlamakla, kadının yaşam hakkını güvence altına almakla olur. AKP’nin Aile Yılı, aileyi yalnız bırakma yılı olarak tarihe geçmiştir." sözlerini sarf etti.