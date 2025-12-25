Boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçaklayan erkekten pişkin savunma! Çocukları gerçeği anlattı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami mevkisinde, 1 Ekim günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gördüğüne ilişkin polis merkezine çok sayıda başvurusu bulunan Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayıp babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine annesi ve babasıyla birlikte eşinin kaldığı eve gitti.

Evde yaşanan tartışma sırasında Çisem Çetin, Rıfat Çetin tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in kalp zarında yırtık oluştu ve kadın ameliyata alındı. Çetin, 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken olayın ardından gözaltına alınan Rıfat Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinem'i 42 kez bıçaklayan erkeğe mahkemeden tarihe geçecek karar! Tek bir indirim uygulanmadı

“ÖLDÜRME YA DA YARALAMA GİBİ BİR AMACIM YOKTU”

Tutuklu sanık Rıfat Çetin hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Rıfat Çetin, “11 yıldır evliyiz. Ben çocuklarımla birlikteydim, o ailesiyle kalıyordu. Çocuklarımla kaldığım gün yaramazlık yaptıkları için bağırdım. Sonra annelerini arayıp 'Babam bizi dövüyor' demişler. Sonra eşim annesi ve babasıyla geldi, bana saldırdı. Bana bıçak sallamaya başladı.” iddiasında bulundu.

O arbede sırasında bıçağı aldığını ileri süren saldırgan, “Ben de o arbedede bıçağı aldım. Bu esnada annesi ve Çisem yaralandı, olayın nasıl olduğun bilmiyorum. Sonra kaçtım, polisi aradım. Eşim ve kayınvalidem yine beni yakalayıp saldırdı. Eşimin yaralandığını gördüğümde atlet verdim yarasına tampon yapsın diye. Çocuklarımdan sadece birinin poposuna vurdum, diğer çocuğumun da kulağını çektim. Prizle oynadıkları için bir daha yapmasınlar istedim. Öldürme veya kasten yaralama gibi bir amacım yoktu." sözlerini sarf etti.

“EVDEN ÇIKAR ÇIKMAZ BANA SALDIRDI”

Çisem Çetin ise “Bu evlilikten 3 çocuğum oldu. Babalarında kalıyorlardı. Eşime uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Çocuklarım beni arayıp babalarının kendilerini dövdüğünü ve dışarı attığını söyledi. Şiddete meyli olduğunu bildiğim için KADES'ten destek istedim. Annem ve babamla birlikte eve gittik. Evden çıkar çıkmaz bana saldırdı. Gözü dönmüş şekilde bakıyordu.” ifadelerini kullandı.

“Bıçağı çekti, elimle tuttum. 'Ben çocuklarımı almaya geldim, polis geliyor' dedim. Arkamı döndüm ve çocukları aramaya başladım. O anda kalp krizi geçiriyorum sandım. Kalbimin olduğu yerden kan akınca bıçaklandığımı anladım. Eşim o arada kendini eve kilitledi" diyen Çisen Çetin, “Bıçaklandığında bir anda yere yığıldığını belirten Çetin, “Nefes alamamaya başladım. Kızım 'Anne kalk ölme' diyordu. Oğlum 'Baba, annemi öldürdün' dedi. Küçük oğlum beni öpüyordu. Ambulansa alındım. Yoğun bakıma aldıklarında '3 çocuğum var lütfen beni kurtarın' dedim. 5 gün yoğun bakımda kaldım" dedi.

“HEPİMİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI”

Çisem Çetin’in babası Ali Rıza Baykuşlar ise “Kızım olaydan 3 ay önce bizde kalmaya başladı. O gün çocukları almak için gittik ve dışarıda tek başlarına bekliyorlardı. Kızımı kanlar içinde gördüm. Sanığı ittim, bana da bıçak salladı. Kolumdan yaralandım. Olayların sonuna doğru geldim ama sanık hepimizi öldürmeye çalıştı. Arbede anında çocukları arabaya bindirmeye çalışıyordum" sözlerini sarf etti.

ÇOCUKLAR GERÇEĞİ ANLATTI!

Olay günü yaşananları anlatan çocuklardan Ö.F.Ç. (10) psikolog eşliğinde, “Olay günü kız kardeşim üzerime su döktü. Babam da bize ayakkabı giymek için kullanılan plastik materyalle şiddet uygulamaya başladı. Kardeşimi alıp dışarı çıktım. Kız kardeşim annemi aramış. Annemler geldi. Babam kıyafetinin içine sakladığı bıçağı çıkardı ve annemi bıçakladı. Sonra polisler geldi. Halalarım 'Alın çocuklarınızı' dedi. Bizi yurda götürdüler, sonra dedemler aldı." ifadelerini kullandı.

'BABAM BÜYÜK BİR BIÇAK ALDI VE ANNEMİ BIÇAKLADI'

9 yaşındaki Ş.S.Ç. ise, “Kardeşim bana su döktü. Babam su döküldü diye beni dövdü. Annemi bir uygulamadan aradım. Babamı gösterip 'Bu adam bizi dövüyor, polisi ara' dedim. Annem geldi, babama bize niye vurduğunu sordu. Babam büyük bir bıçak aldı ve annemi bıçakladı. 112'yi aradılar, annemi hastaneye götürdüler" dedi.

Kadın cinayeti teşebbüsüne 'tahrik' kalkanı! Sokakta dehşet mahkemede indirim

“KAZA SONUCUNDA OLDU”

Şikayetçi beyanları hakkında savunma yapan sanık, “Öğretmen bile bir çocuğun kulağını çekebilir. Ben terbiye etmek için yaptım. KADES'e basıldıysa neden beklemeden geldiler. Bıçağın keskin tarafı benim elimdeydi, nasıl yaralandı anlamadım. Kaza sonucu oldu. Polise ben teslim oldum. Kasıtlı bir durum yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Çisem Çetin, can güvenliğinin olmadığını ifade ederek “Eşim şiddet meyillisi bir insan. Çocukları evde darbediyordu. Çocuklar beni aradı. Eşim beni evden atmıştı ve darp raporum vardı. Çocukları devamlı dövüyormuş. Çocukları almaya gittiğimde beni bıçakladı. Can güvenliğimiz yok. Daha önce de cezaevine girdi, parasına güveniyor. 'Parayı veririm, çıkarım' diyor. Silah saklıyormuş, onunla vuracakmış. Aylarca acile gittim. Şu anda biraz sağlık durumum iyi. Kalbim acıyor. Çocuklarımla mağduruz. Çocuklar zaten olay gününü olduğu gibi anlattı. Daha önce beni sanığın dayısı arayıp şikayetimi geri çekmemi istemişti. Beni tehdit etmişlerdi" açıklamasını yaptı.