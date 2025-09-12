Kocaeli'de lojistik deposunda yangın!

Kocaeli'de lojistik deposunda yangın!
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
20 saatlik arayışın acı sonu: Motosikletle uçurumdan yuvarlanmış
20 saatlik arayışın acı sonu: Motosikletle uçurumdan yuvarlanmış
Vesaire.org'dan Fahrettin Altun açıklaması: Tüm yazıları kaldırıldı!
Vesaire.org'dan Fahrettin Altun açıklaması: Tüm yazıları kaldırıldı!