Kocaeli'de lojistik deposunda yangın!
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.Sitemizi Haberler'de takip edin
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.
Ayrıntılar geliyor...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...