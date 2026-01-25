Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Lezgin Erdal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KIZAKLA KAYAN ÇOCUĞA OTOBÜS ÇARPTI
Saat 13.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi'nde kızakla kayan Lezgin Erdal’a, Hakkari Belediyesi’ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
11 YAŞINDAKİ LEZGİN KURTARILAMADI
Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı.
Burdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA