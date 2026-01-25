Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Hakkari'de kızakla kayarken halk otobüsünün çarptığı 11 yaşındaki Lezgin Erdal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Lezgin Erdal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KIZAKLA KAYAN ÇOCUĞA OTOBÜS ÇARPTI

Saat 13.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi'nde kızakla kayan Lezgin Erdal’a, Hakkari Belediyesi’ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1134014-frame-at-0m12s.jpg

11 YAŞINDAKİ LEZGİN KURTARILAMADI

Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Burdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar varBurdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

