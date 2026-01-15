Kız arkadaşına cam şişeyle saldıran sanığa 19 yıl ceza!

Kız arkadaşına cam şişeyle saldıran sanığa 19 yıl ceza!
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, birlikte iş aramak için geldiği kız arkadaşını cam şişe parçasıyla boğazından ve kolundan yaralayan, ardından kaçmasına engel olan Mustafa Karacan hakkındaki dava sonuçlandı. Mahkeme, sanığın eylemlerini "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olarak değerlendirerek toplam 19 yıl hapis cezasına hükmetti.

Olay, 10 Haziran 2024 tarihinde Gümbet Mahallesi'nde yaşandı. F.O. ve Mustafa Karacan, iş bulma ümidiyle Bodrum'a gelerek bir otele yerleşti. F.O.'nun iş bakmak amacıyla otelden yalnız başına ayrılmasına sinirlenen Karacan, kız arkadaşının yanına gittiğinde dehşet saçtı. Elindeki alkol şişesini kırarak cam parçalarıyla F.O.'yu hedef alan saldırgan, genç kadını boğazından ve kolundan yaraladı. Karacan’ın saldırı sırasında "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek ölüm tehditleri savurduğu kayıtlara geçti.

GÜVENLİK KAMERALARI VAHŞETİ KAYDETTİ

Saldırı anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde Mustafa Karacan'ın F.O.'yu darbettiği, çevrede müdahale etmek isteyen vatandaşları ise sert bir şekilde engelleyerek uzaklaştırdığı belirlendi. Karacan'ın yaralı kadını koltuk altına alarak zorla sürüklediği, F.O.'nun ancak çevredeki duyarlı vatandaşların kararlı müdahalesiyle saldırganın elinden kurtarılabildiği görüldü.

Diyarbakır'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yaşamını yitirdiDiyarbakır'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yaşamını yitirdi

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ KARAR

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Mustafa Karacan, suçlamaları "ağır itham" olarak nitelendirip üzgün olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti; saldırının niteliği, sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Mustafa Karacan'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl olmak üzere toplamda 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Türkiye
Zeydan Karalar eniştesini kaybetti: Canım kardeşimin bu acı gününde yanında olamıyorum
Zeydan Karalar eniştesini kaybetti: Canım kardeşimin bu acı gününde yanında olamıyorum
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi