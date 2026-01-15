Kız arkadaşına cam şişeyle saldıran sanığa 19 yıl ceza!

Olay, 10 Haziran 2024 tarihinde Gümbet Mahallesi'nde yaşandı. F.O. ve Mustafa Karacan, iş bulma ümidiyle Bodrum'a gelerek bir otele yerleşti. F.O.'nun iş bakmak amacıyla otelden yalnız başına ayrılmasına sinirlenen Karacan, kız arkadaşının yanına gittiğinde dehşet saçtı. Elindeki alkol şişesini kırarak cam parçalarıyla F.O.'yu hedef alan saldırgan, genç kadını boğazından ve kolundan yaraladı. Karacan’ın saldırı sırasında "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek ölüm tehditleri savurduğu kayıtlara geçti.

GÜVENLİK KAMERALARI VAHŞETİ KAYDETTİ

Saldırı anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde Mustafa Karacan'ın F.O.'yu darbettiği, çevrede müdahale etmek isteyen vatandaşları ise sert bir şekilde engelleyerek uzaklaştırdığı belirlendi. Karacan'ın yaralı kadını koltuk altına alarak zorla sürüklediği, F.O.'nun ancak çevredeki duyarlı vatandaşların kararlı müdahalesiyle saldırganın elinden kurtarılabildiği görüldü.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ KARAR

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Mustafa Karacan, suçlamaları "ağır itham" olarak nitelendirip üzgün olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti; saldırının niteliği, sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Mustafa Karacan'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl olmak üzere toplamda 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.