Kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü: O anlar kamerada!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan hızla gelen bir otomobilin çarptığı 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ramazan A. hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı.

Kaza, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Ramazan A., 61 AHP 145 plakalı motosikletiyle kırmızı ışık yanınca durarak beklemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün E.Y. olduğu öğrenilen otomobil, durmayarak motosiklete şiddetli bir şekilde çarptı.

ÇARPTI VE DURMADAN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç motosikletçi ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü E.Y. durmak yerine olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan emniyet güçleri, kısa bir süre sonra E.Y.’yi gözaltına aldı. Yapılan ilk kontrollerde şüphelinin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ışıkta beklediği ve arkadan gelen otomobilin hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden gence çarptığı görülüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

