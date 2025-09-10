Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete kamyon çarptı: Baba öldü, oğlu yaralı

Yayınlanma:
Bursa’nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata yönetimindeki 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücü Ata ile arkasında bulunan oğlu Eymen Ata (15) savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerinde bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ata ve oğlu Eymen Ata,oOlay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Eymen Ata ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Turhan E.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Türkiye
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Anne ve küçük kızı evde ölü bulunmuştu: Kadının 16 yaşındaki oğlu tutuklandı
Anne ve küçük kızı evde ölü bulunmuştu: Kadının 16 yaşındaki oğlu tutuklandı