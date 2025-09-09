Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li terörist Çorum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi yabancı uyruklu terörist, Çorum’da yakalandı.

Çorum'da, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

