Kırmızı bültenle aranan 17 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bülten ve kırmızı difüzyon mesajıyla aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 5 kişi olmak üzere toplam 17 firarinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda şüpheliler uçakla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

GENİŞ COĞRAFYADA TİTİZ TAKİP

Şüphelilerin yakalandığı ülkeler arasında Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan yer alıyor.

'Casperların' çocuk tetikçileri: 10 bin liraya iş yeri kurşunlattılar!

SUÇ DOSYALARI KABARIK: İSTİSMARDAN UYUŞTURUCUYA

Yakalanan şahısların suç dosyaları ve iade edildikleri ülkeler şu şekilde: Uyuşturucu madde ithali suçundan İ.F. Belarus'tan; çocuğun cinsel istismarı suçundan E.T., D.H., M.U. ve M.D. Almanya, Kosova ve Irak'tan; kasten öldürme veya öldürmeye teşebbüs suçlarından A.B. ve İ.D. Almanya ve Bosna Hersek'ten; uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından K.B., Ö.V. ve S.T. Almanya ve İtalya'dan; nitelikli dolandırıcılık suçundan M.D., M.S. ve H.M.K. Almanya, Gürcistan ve Kuzey Makedonya'dan; yağma, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından R.Y. ve B.G. Kırgızistan ve Azerbaycan'dan; göçmen kaçakçılığı suçundan O.Y. Yunanistan'dan ve kasten yaralama suçundan R.Ö. Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Dev operasyon; Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Siber Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla tamamlandı.