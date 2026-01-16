Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeklerinde katılımıyla arama yapıldı.

Tam teçhizatlı uyuşturucu çetesinde sadece çocuk tutuklandı: Kamera düzeneği bile kurmuşlar

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Aramalarda bir evinde banyosundaki elektrikli şofben içerisine de gizlenmiş halde, 336.69 gram bonzai, 40.59 gram metamfetamin, 425 gram sıvı sentetik kannabinoid, 44. sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 lira ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S., L.Ç., M.G., O.O. ve M.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, N.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.