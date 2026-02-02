Kendilerini polis olarak tanıtıp 490 bin lira vurgun yaptılar!

Afyonkarahisar’da meydana gelen olayda, V.D. isimli vatandaş İl Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu ve telefonda kendisini arayıp polis olduklarını iddia eden şüphelilerin, adına sahte GSM hattı açıldığı yönünde kendisini kandırdığını ifade etti.

FETÖ yalanıyla kadını dolandırıp altınlarını aldılar! 2 şüpheli tutuklandı

V.D., şüpheli şahısların kendisini 490 bin TL dolandırdığını belirterek polis ekiplerine şikayetinde bulundu.

2 ŞÜPHELİ TEKİRDAĞ’DA YAKALANDI!

Yapılan ihbar üzerine, polis ekipleri tarafından olay ile ilgili araştırma ve çalışmalar sonucunda, şüpheliler F.P. ve A.E., Tekirdağ'da yakalandı ve Afyonkarahisar'a getirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.



