İnegöl'de altın dolandırıcıları tutuklandı

İnegöl'de "FETÖ" yalanıyla 400 gram altın dolandıran 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki Emel K.'ya kendilerini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerinizi FETÖ terör örgütü kullanmış" diyerek 400 gram altınını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rıdvan Eliş (36) ve Emrah Sevmez (27), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Ocak’ta İnegöl ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir parkta meydana geldi. Telefonla aradıkları Emel K.’ya kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerinizi 'FETÖ terör örgütü kullanmış" diyerek korkutan şüpheli, tüm altınlarını bir poşete koymasını söyleyip, Yeni Mahalle'deki parka çağırdı. Şüpheli, buluştuğu kadının elindeki poşet içerisindeki 400 gram altını alıp uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Emel K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ÇALINAN ALTINLAR BULUNAMADI

Şikayet üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin Rıdvan Eliş olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Eliş ve birlikte hareket ettiği saptanan Emrah Sevmez’in Kocaeli’de saklandığını belirledi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda 2 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan Eliş ve Emrah Sevmez, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisin yaptığı araştırmada, Emel K.'dan alınan 400 gram altına ulaşılamadığı öğrenildi.

Rıdvan Eliş’in, Emel K.’dan altınları aldıktan sonra ortağı Emrah Sevmez ile telefonla görüştüğü anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

