Kazdağları'nda 4 kişi mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu

Kazdağları'nda bir grubun mahsur kaldığı ihbarını alan Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Altınoluk yerleşim merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, yoğun karın ulaşımı imkansız hale getirdiği bir noktada mahsur kalan araca ulaşmak için ekipler zorlu arazi koşullarıyla mücadele etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma operasyonunun ardından ekipler, buzlanma nedeniyle hareket edemeyen araca ve içerisindeki 4 kişiye ulaştı. Güvenli bölgeye tahliye edilen vatandaşların yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yetkililer, kış koşullarının sert geçtiği dağlık bölgelerde zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.