Kazdağları'nda 4 kişi mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yolda kalan 4 vatandaş, jandarma ekiplerinin 3 saatlik çabası sonucu kurtarıldı.

Kazdağları'nda bir grubun mahsur kaldığı ihbarını alan Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Altınoluk yerleşim merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, yoğun karın ulaşımı imkansız hale getirdiği bir noktada mahsur kalan araca ulaşmak için ekipler zorlu arazi koşullarıyla mücadele etti.

Muş-Bingöl kara yolunda 'kar' esareti: Mahsur kalanlar için ekipler seferber olduMuş-Bingöl kara yolunda 'kar' esareti: Mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma operasyonunun ardından ekipler, buzlanma nedeniyle hareket edemeyen araca ve içerisindeki 4 kişiye ulaştı. Güvenli bölgeye tahliye edilen vatandaşların yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yetkililer, kış koşullarının sert geçtiği dağlık bölgelerde zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

