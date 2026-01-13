Muş-Bingöl kara yolunda 'kar' esareti: Mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu

Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresinde aniden bastıran tipi nedeniyle aralarında tırların da bulunduğu yaklaşık 60 araç yolda kaldı. Araçlarda bulunan 140 vatandaş, dondurucu soğukta kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, Jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Muş-Bingöl kara yolundaki kurtarma operasyonu kapsamında kurumlar arası eş güdümlü bir çalışma yürütüldü. Karayolları ekipleri yoğun kardan kapanan yolu temizleyip kara saplanan araçları halatlarla çekerken, AFAD görevlileri ilerlemekte güçlük çeken araçlara fiziksel destek sağlayarak hareket etmelerine yardımcı oldu. Kızılay ekipleri yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya ikram ederek gıda desteği sunarken, jandarma ekipleri ise bölge güvenliğini sağlayıp çalışmaların ardından trafiği kontrollü bir şekilde yeniden açtı.

"GECE YARISINDAN BERİ BEKLİYORUZ"

Yolda mahsur kalan TIR sürücüsü Hayrettin Çelik, Adana'ya sebze götürmek üzere yola çıktığını belirterek, "Gece saat 20.00'den beri buradayız. Yollar kapandı ama ekipler sağ olsunlar bize destek verdi, çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bir diğer sürücü Alihan Yakupoğlu ise Karayolları ve Kızılay'ın geceden bu yana aralıksız çalıştığını ifade etti.