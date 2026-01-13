Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Yayınlanma:
Sivas'ta uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde geniş çaplı aramalar yapıldı. Yapılan incelemelerde 20 bin 614 adet sentetik hap, 22 parça halinde 369 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile bir adet tabanca ve üç adet tüfek ele geçirildi.

Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sivas Valiliği, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü