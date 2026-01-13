Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde geniş çaplı aramalar yapıldı. Yapılan incelemelerde 20 bin 614 adet sentetik hap, 22 parça halinde 369 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile bir adet tabanca ve üç adet tüfek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sivas Valiliği, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.