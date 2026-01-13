Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!

Adana’nın Seyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma; taş, sopa ve silahların kullanıldığı büyük bir kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya evrildi. Tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırmasıyla başlayan olayda tabancalar ateşlendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Tabancadan çıkan merminin göğsüne isabet ettiği Übeyt Coşkun (45), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da ‘kız kaçırma meselesi’nde silah konuştu: Baba yaralandı 16 yaşındaki oğlu öldüAdana'da ‘kız kaçırma meselesi’nde silah konuştu: Baba yaralandı 16 yaşındaki oğlu öldü

Çatışmanın büyümesi üzerine bölgeye sadece asayiş ekipleri değil, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis, yeni bir olay yaşanmaması adına mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı giriş-çıkışlara kapattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede boş kovan ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve kavgaya karışan şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

