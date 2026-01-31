Kazada ölen sürücünün gerçek kimliği, gelen bir telefon aramasıyla ortaya çıktı

Yayınlanma:
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Üzerinden başkasına ait sahte kimlik çıkan sürücünün gerçek kimliği, cep telefonunu arayan nişanlısının ağabeyinin ihbarı ve parmak izi incelemesiyle ortaya çıkarılırken, hakkında 19 dosyadan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sürücünün üzerinde başkasına ait sahte kimlik ve ehliyet bulunurken, gerçek kimliği gelen bir telefonla ortaya çıktı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Keşan-Edirne kara yolu üzerindeki Çöpköy kavşağında meydana geldi. Keşan yönünden Edirne istikametine ilerleyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERÇEK KİMLİĞİ GELEN BİR TELEFONLA ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden sürücünün üzerinde A.G. adına düzenlenmiş kimlik ve sürücü belgesi bulundu. Ekiplerin A.G.’nin yakınlarıyla iletişime geçmesi üzerine, söz konusu kişinin hayatta olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine ölen kişinin gerçek kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Bu sırada kazazedeye ait cep telefonuna gelen bir arama yanıtlandı. Arayan kişinin, sürücünün nişanlısının ağabeyi olduğu ve ölen kişinin gerçek adının E.Ş.I. olduğu bilgisi paylaşıldı. Parmak izi incelemesiyle de bu bilgi doğrulandı.

Yapılan UYAP sorgulamasında E.Ş.I.’nın; bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı kullanımı, suç örgütü kurma ve sahte kart üretip satma gibi suçlardan 19 ayrı dosyadan toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

