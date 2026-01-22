Sahte kimlikle yıllarca pilot gibi uçtu: Panama’da yakalandı

Sahte kimlikle yıllarca pilot gibi uçtu: Panama’da yakalandı
Yayınlanma:
ABD'de eski bir uçuş görevlisinin, sahte personel kimliğiyle pilot kılığına girerek 4 yıl boyunca yüzlerce kez ücretsiz uçtuğu tespit edildi.

Kanada merkezli bir hava yolu şirketinde 2017-2019 yıllarında uçuş görevlisi olarak çalışan Dallas Pokornik hakkında Ekim 2025'te dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Panama'da yakalanıp ABD'ye iade edilen 33 yaşındaki Pokornik'in 4 yıl boyunca sahte personel kimliğiyle kendini pilot olarak tanıtıp ücretsiz uçtuğu ortaya çıktı.

Uçuşta sigara içen pilot uçağı karıştırdıUçuşta sigara içen pilot uçağı karıştırdı

Türk hava sahasından geçen yıl 22 saniyede bir uçak geçti

PİLOT OLMADIĞI HALDE KOKPİTTE OTURMAYI TALEP ETMİŞ

Pokornik'in pilot olmadığı ve herhangi bir uçuş lisansına sahip bulunmadığı halde, bazı uçuşlarda pilotun uçağı kontrol ettiği kokpitte oturmayı talep ettiği tespit edildi.

Mahkeme, Pokornik'in tutuklu yargılanmasına hükmetti. Pokornik'in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ya da 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kaynak:AA

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Dünya
İspanya’da bir haftada 3. tren kazası: Tren vinçle çarpıştı
İspanya’da bir haftada 3. tren kazası: Tren vinçle çarpıştı
Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda