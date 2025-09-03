Kayyum Gürsel Tekin’e bir tepki de Cemil Tugay’dan!

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada, kongrede seçilen Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılarak kurul üyelerinin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun kayyum olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, yaşananlara tepki gösterirken mahkemenin verdiği kararın demokrasi açısından tehlikeli olduğunu vurguladı. Dava sürecinin henüz bitmemiş olması sebebiyle "böyle bir riskin olduğunu bildiklerini" aktaran Tugay, "Dün ani bir karar oldu bizim için. CHP tarafından yeni bir kongre, kurultay süreci yürütülüyor. O sürecin durmasına neden olacak bu tür kararlar bizi biraz endişelendiriyor. Hangi gerekçelerle tam olarak İstanbul kongresinin yürütmesinin durdurulması kararının alındığını bilmiyorum ama sonuçları itibariyle demokrasimiz açısından oldukça sıkıntılı bir karar.” ifadelerini kullandı.

“CHP’DE HAKİMİYET KURACAK ÇİZGİSİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR ŞEY OLAMAZ”

“CHP açısından şunu söyleyebilirim: Bu tür müdahalelere maruz kalıyoruz, kalabileceğimizi biliyoruz. Ama ne olursa olsun çizgimiz, siyaset yapış amacımız, ilkelerimiz belli. O çerçevede bundan sonrasında da mücadelemiz durmadan devam edecek. Ayrıca CHP lider partisi değildir. Bizim liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür.” sözlerini sarf eden Tugay, “Böyle bir demokrasi dışı yolla il yönetiminin olması inşallah olmaz diyeyim ama partinin genel merkez yönetiminin başka birine verilmiş olması, uzun vadeli olarak CHP’de hakimiyet kuracak, çizgisini değiştirecek bir şey olamaz. Bizler gücümüzü ülkemizden, ilkeler çerçevesinde bize destek veren halkımızdan alıyoruz. Orada herhangi bir şeyin etkileneceğini düşünmüyorum. Her birimiz görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Engellenmeye çalışılsa da vazgeçmeden bildiğimiz doğrularla mücadeleye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

GÜRSEL TEKİN’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Konuşması sırasında Gürsel Tekin’e tepki gösteren Tugay, “İhraçla ilgili hukuki arka planı bilmiyorum ama ahlaki ve etik açıdan bu ihraç doğru bir karardır. Gürsel Tekin'in yaptığı doğru değil. Herhangi bir CHP’liye böyle bir durumdan kendisine bir fırsat çıkarmak yakışmaz. Biz böyle insanlar değiliz. CHP, böyle bir parti değil. Kendisinden bir kez daha CHP’nin tarihini ve etik değerlerini gözden geçirmesini dilerim. Kendisinden onu bekleriz” ifadelerini kullandı.

