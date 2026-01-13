Kayseri'de cenaze yolunda facia! Midibüs devrildi: 3'ü ağır 22 yaralı!

Kayseri'de cenaze yolunda facia! Midibüs devrildi: 3'ü ağır 22 yaralı!
Yayınlanma:
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, İstanbul’dan Malatya’ya cenaze götüren bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede meydana gelen kazada 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, sabah saat 08.30 sularında Kayseri-Malatya kara yolunun Karahalka mevkisinde yaşandı. Mehmet Şirin idaresindeki 34 FLS 040 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

kayseri-1.jpg

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan yolcular yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin karlı zemindeki zorlu çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından Kayseri’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

66 yaşında otomobilde ölü bulunmuştu! Acı olayın altından Türkiye’nin gerçeği çıktı66 yaşında otomobilde ölü bulunmuştu! Acı olayın altından Türkiye’nin gerçeği çıktı

İSTANBUL'DAN MALATYA'YA GİDİYORLARDI

Kaza yapan midibüstekilerin, İstanbul’da hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesini memleketleri Malatya’da toprağa vermek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Cenaze yolculuğunun hastanede noktalandığı kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Türkiye
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!