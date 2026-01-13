Kayseri'de cenaze yolunda facia! Midibüs devrildi: 3'ü ağır 22 yaralı!

Olay, sabah saat 08.30 sularında Kayseri-Malatya kara yolunun Karahalka mevkisinde yaşandı. Mehmet Şirin idaresindeki 34 FLS 040 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan yolcular yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin karlı zemindeki zorlu çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından Kayseri’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL'DAN MALATYA'YA GİDİYORLARDI

Kaza yapan midibüstekilerin, İstanbul’da hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesini memleketleri Malatya’da toprağa vermek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Cenaze yolculuğunun hastanede noktalandığı kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.