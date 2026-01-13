66 yaşında otomobilde ölü bulunmuştu! Acı olayın altından Türkiye’nin gerçeği çıktı

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde, 4 Ocak Salı günü meydana gelen olayda, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, soğuk havadan korunmak için tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Araçta ise henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇTA CAN VERDİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağrılırken otomobilin yaklaşık 1 aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu bildirildi.

KİRASINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN EVDEN ÇIKARILMIŞ!

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside hayatını kaybeden kişinin 66 yaşındaki Cemal Ertürk olduğu belirlendi.

Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu tespit edilen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenilirken Ertürk’ün cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas’ın Zara köyünde toprağa verildi.