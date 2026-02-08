Kayıp Alzheimer hastasından acı haber!

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Kadir Arslan, geçtiğimiz gün evine dönmedi.

3 gündür haber alınamayan belediye çalışanı ölü bulundu

Arslan'ın eve dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!

Yapılan ihbar üzerine bölgede, AFAD, İHH, Turkuaz, TTAKE, Gökbörü ve Yesevi ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BOŞ ARAZİDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmaları sonucunda Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alan karla kaplı boş arazide ölü olarak bulundu.

Ceren göğsünden vurulmuş halde bulundu! Üç kişi gözaltında

Olay ile ilgili, jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

(DHA)