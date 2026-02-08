Kayıp Alzheimer hastasından acı haber!

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber!
Yayınlanma:
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kayıp olarak aranan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Kadir Arslan, evinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki boş arazide ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Kadir Arslan, geçtiğimiz gün evine dönmedi.

Arslan'ın eve dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!

Yapılan ihbar üzerine bölgede, AFAD, İHH, Turkuaz, TTAKE, Gökbörü ve Yesevi ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BOŞ ARAZİDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmaları sonucunda Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alan karla kaplı boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay ile ilgili, jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

