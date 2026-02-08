Kaybolan otizmli genç 8 saat sonra ormanda bulundu

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 18 yaşındaki otizmli Melih Altuntaş, emniyet güçlerinin 8 saat süren çalışması sonucu evine 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Çerkezköy Fatih Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Melih Altuntaş, dün saat 15.30 sıralarında evinden çıktı. Altuntaş’ın eve dönmemesi üzerine annesi İrina Asenova Altuntaş, saat 18.00’de Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

kaybolan-otizmli-melih-8-saat-sonra-bulu-1157127-343593.jpg

ARAMALAR AMBARDERE MEVKİİNDE YOĞUNLAŞTI

Melih Altuntaş’ın ailesine gönderdiği mesajda dere kenarında ve ormanda olduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgelere kaydırıldı. Telefon sinyallerinin Ambardere mevkisini göstermesiyle birlikte bölgeye yaklaşık 70 polis sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel’in koordinesinde yürütülen çalışmalarda ormanlık alan taranmaya başlandı.

kaybolan-otizmli-melih-8-saat-sonra-bulu-1157129-343593.jpg

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU

Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından, saat 23.30 sıralarında Altuntaş’a ulaşıldı. Evine 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Yunus polisleri tarafından bulunan Altuntaş’a, bir polis memuru kendi montunu giydirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Altuntaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından evine götürülen Melih Altuntaş ailesine teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, arama çalışmalarına katılan personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; müdahalenin koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

