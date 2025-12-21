Katil her şeyi itiraf etti! Altınları için komşularını öldürmüşler

Siirt'te iki çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce, evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan komşu çift Şükrü Kaya (32) ve Fatma Kaya (29) tutuklandı. Şükrü Kaya'nın, kurbanın altınlarını çalmak için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

ÜST KOMŞULARI TARAFINDAN ALTIN İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay, 18 Aralık'ta Barış Mahallesi'ndeki lojmanda meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Gülhan Börülce'nin yakınlarının ihbarı üzerine eve giden ekipler, onu bıçaklanmış halde buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından Börülce'nin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kurbanın eşinin Irak'ta asker olduğu öğrenildi. Cenaze, Ankara'da asker eşi ve çocuklarının katılımıyla toprağa verildi.

KATİLİN İTİRAFINDAKİ ÇARPICI DETAYLAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşu çiftten Şükrü Kaya, cinayeti ayrıntılarıyla itiraf etti. Kaya, kumar bağımlılığı yüzünden maddi sıkıntıya düştüğünü ve kurbanın altınlarını bir aydır planlayarak takip ettiğini belirtti.

İtirafında, "Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce apartmana girip çıkarken birçok kez görmüştüm. Yaklaşık bir aydır Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı düşünüyordum" dedi.

BIÇAKLI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayeti nasıl işlediğini anlatan Kaya, bir bahane ile eve girdikten sonra boğuşmaya başladıklarını, mutfaktan aldığı bıçağı kurbanın karnına saplayarak onu öldürdüğünü ve sağ kolundaki altın bilezikleri aldığını söyledi.

KATİL: KURBANIN EŞİNE “BAŞIMIZ SAĞ OLSUN” DİYEREK SARILDIM

Altınları bir kuyumcuda 163 bin liraya sattığını belirten Kaya, bu parayla araç borcu ve çeşitli kişisel borçlarını kapattığını ifade etti. Cinayet sonrasında ise eşinin çağrısı üzerine olay yerine gitti ve soruşturmaya sözde yardımcı oldu. İtirafında, "Kalp masajı yapmaya başladım... Hastanede kimlik tanığı olarak bulundum. Otopsi yapıldığı sırada Gülhan'ın eşi odaya giriş yaptı. Ayağa kalkarak kendisine sarıldım ve 'başımız sağ olsun' dedim" diyerek bu süreci anlattı.

ÇİFT TUTUKLANDI

Şükrü Kaya, tüm suçlamaları kabul etti ve pişman olduğunu söyledi. Eşi Fatma Kaya ise suçlamaları kabul etmedi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.