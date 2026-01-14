Kastamonu'da tartışma kanlı bitti: Pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay, Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. ile Eray Eriş arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından Eray Eriş, olay yerinden ayrılarak kendi yaşadığı binanın önüne gitti.

EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın hırsını alamayan İ.Ö, ikamet ettiği apartmanın önüne giderek yanında getirdiği pompalı tüfekle Eray Eriş'e ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Eriş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm çabalara rağmen Eray Eriş yaşam savaşını kaybetti. Olay yerinden ayrılan İ.Ö. ise Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.