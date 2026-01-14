Olay, 12 Ocak tarihinde İnegöl’ün kırsal Sulhiye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin internet bağlantılarının toplu halde kesilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan incelemelerde, mahalleye internet akışı sağlayan 250 metre uzunluğundaki kablonun kesilerek çalındığı belirlendi.

JANDARMADAN TAKİP

Hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik incelemeler sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.K. (19) ve M.A. (19) isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Jandarmadaki sorguları tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 kilo altın çalan hırsızdan akıllara zarar savunma!

MAHALLELİ 2 GÜN İNTERNETSİZ KALDI

Hırsızlık olayı nedeniyle Sulhiye Mahallesi sakinleri yaklaşık iki gün boyunca internetsiz kaldı. Özellikle uzaktan eğitim alan öğrenciler, evden çalışan mahalle sakinleri ve dijital bankacılık işlemleri yarım kalan vatandaşlar, 250 metrelik ana kablonun çalınmasıyla büyük mağduriyet yaşadı.