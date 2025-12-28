Kastamonu’da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, ilçede gece boyunca etkili olan kar ve yağmur yağışı sebebiyle Cide- Bartın yolunda heyelan yaşandı.

YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞTU!

Heyelan nedeniyle yolda büyük çatlaklar meydana gelirken yol kenarında bulunan istinat duvarı çöktü. Bazı sürücüler alternatif olarak Gideros-Kalafat arasındaki köy yolunu kullanarak yolculuğuna devam etti.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ULAŞIMI DA ETKİLEDİ!

Aynı zamanda, Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle 322 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından birçok ilde olduğu gibi Kastamonu'da da kar yağışı etkisini göstermiş, şehirdeki Ilgaz Dağı'da beyaz örtüyle kaplanmıştı.



