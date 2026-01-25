Karlı arazide tehlikeli drift: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Diyarbakır’da karlı arazide drift yapan sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü, karlı boş bir arazide drift yapmaya başladı.

O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

Sürücünün tehlikeli ve kontrolsüz hareketleri çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. O anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, sürücünün trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli manevralar yaptığını ve hem kendi canını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini riske attığını gözler önüne serdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

