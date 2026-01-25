Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü, karlı boş bir arazide drift yapmaya başladı.

11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

Sürücünün tehlikeli ve kontrolsüz hareketleri çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. O anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, sürücünün trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli manevralar yaptığını ve hem kendi canını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini riske attığını gözler önüne serdi.