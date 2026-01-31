Karaoğlan'ın kabrine saldırdılar: Balıkesir'i sarsan olay

Balıkesir'in Karaoğlan Mahallesi'ndeki Karaoğlan'ın kabrine bazı kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Karaoğlan Camii'nin bahçesindeki mezar taprip edildi.

Balıkesir Haberci'deki habere göre olay, sabah saatlerinde cami bahçesine gelen vatandaşların mezardaki tahribatı fark etmesiyle ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri cami bahçesinde güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme gerçekleştirirken mezar taşında ve çevresinde ciddi hasar oluştuğu ortaya çıktı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemeye alındığı, olayın fail ya da faillerinin kısa sürede belirlenmesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

ERTUĞRUL GAZİ'YLE BİRLİKTE TÜRK AKINCILARINDAN

Gazetedeki habere göre; Ertuğrul Gazi ile birlikte Rumeli’ye geçen Türk akıncıları arasında yer aldığı bilinen Karaoğlan, Balıkesir tarihinde önemli bir figür olarak kabul ediliyor. Karaoğlan’ın mezarı, yıllardır çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

MUHTAR ÇAĞRI YAPTI

Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Mesut Kobak, bu mekanların daha etkin şekilde korunması gerektiğini belirterek, "Mezar en kısa sürede onarılmalı. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyoruz" dedi.

Haberde, "Olayın ardından mahalle sakinleri de yaşanan tahribata tepki gösterdi. Vatandaşlar, geçmişin izlerini taşıyan tarihi mezarların korunmasının yalnızca yetkililerin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi" denildi.