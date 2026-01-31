Karaoğlan'ın kabrine saldırdılar: Balıkesir'i sarsan olay

Karaoğlan'ın kabrine saldırdılar: Balıkesir'i sarsan olay
Yayınlanma:
Balıkesir'de tarihi Karaoğlan kabrine kişi veya kişilerce saldırıldı, mezar tahrip edildi. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Karaoğlan Mahallesi'ndeki Karaoğlan'ın kabrine bazı kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Karaoğlan Camii'nin bahçesindeki mezar taprip edildi.
Balıkesir Haberci'deki habere göre olay, sabah saatlerinde cami bahçesine gelen vatandaşların mezardaki tahribatı fark etmesiyle ortaya çıktı.

whatsapp-image-2026-01-31-at-11-08-32.jpeg

Olay yerine gelen polis ekipleri cami bahçesinde güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme gerçekleştirirken mezar taşında ve çevresinde ciddi hasar oluştuğu ortaya çıktı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemeye alındığı, olayın fail ya da faillerinin kısa sürede belirlenmesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

ERTUĞRUL GAZİ'YLE BİRLİKTE TÜRK AKINCILARINDAN

Gazetedeki habere göre; Ertuğrul Gazi ile birlikte Rumeli’ye geçen Türk akıncıları arasında yer aldığı bilinen Karaoğlan, Balıkesir tarihinde önemli bir figür olarak kabul ediliyor. Karaoğlan’ın mezarı, yıllardır çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

MUHTAR ÇAĞRI YAPTI

Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Mesut Kobak, bu mekanların daha etkin şekilde korunması gerektiğini belirterek, "Mezar en kısa sürede onarılmalı. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyoruz" dedi.

Balıkesir'de "Atom" çılgınlığına dikkat: Bardak bardak içiyorlarBalıkesir'de "Atom" çılgınlığına dikkat: Bardak bardak içiyorlar

Haberde, "Olayın ardından mahalle sakinleri de yaşanan tahribata tepki gösterdi. Vatandaşlar, geçmişin izlerini taşıyan tarihi mezarların korunmasının yalnızca yetkililerin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi" denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu
Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!