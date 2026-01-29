Balıkesir'de "Atom" çılgınlığına dikkat: Bardak bardak içiyorlar

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi gribal enfeksiyonları da artırdı.

Balıkesir Haberci'de Kazım Toprak'ın haberine göre vatandaşlar aktarlara koşarak "Atom" çayına yöneldi.

Bardak bardak içiyorlar ama uzmanlardan da dikkat çeken uyarı geldi.

Atom çayı içinde ıhlamur ve zencefilin de bulunduğu özel bir karışımla elde ediliyor.

Anafartalar Caddesi ve Kapalı Pazar Yeri çevresindeki aktarlarda yoğunluk yaşanırken, Balıkesir piyasasında şu an en çok rağbet gören ürünlerin başında Ihlamur, Zencefil, Zerdeçal, Havlıcan ve bunların karışımıyla yapılan, halk arasında Atom Çayı veya Kış Çayı olarak bilinen küp formundaki ürünlerin geldiği belirtildi.

UZMANLAR UYARDI

Habere göre uzmanlar, bu çaylar konusunda kronik rahatsızlıkları bulunan Balıkesirlileri uyarıyor.

Kan sulandırıcı kullananların yönelik uyarıda zencefil, zerdeçal ve ginkgo biloba gibi bitkilerin kanı sulandırma etkisine sahip oldukları hatırlatıldı.

Açıkta satılan ve oranı ayarlanmamış karışık bitki çaylarının karaciğer enzimlerini yükseltebileceği, nemli ortamlarda uygunsuz koşullarda saklanan açık bitkilerde Aflatoksin adı verilen mantar türevlerinin üreyebileceği ileri sürüldü.

Tansiyon ve kalp hastalarını için de meyan kötü ve biberiye gibi bitkilerin tansiyonu yükseltici etkilerinin bulunduğu da bildirildi.

Bu bitkilerin kullanılmadan önce doktorlara danışılması gerektiği de haberde yer aldı.