Karabük'teki orman yangını devam ediyor

Merkeze bağlı Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAME DİYOR"

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Kahyalar köyünde saat 15.26'da orman yangınının başladığı bildirildi.

Yangına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personelle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Yangının seyrine bağlı olarak yerleşim yerlerine yakın Kahyalar köyü Kabaoglu Mahallesi, Saitler köyü Güney ve Horozlar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup vatandaşlarımızın can güvenliği amacıyla gerekli tüm önlemler alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.