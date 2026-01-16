Kar nedeniyle okula gidemeyen miniklerin karnelerini jandarma dağıttı

Kar nedeniyle okula gidemeyen miniklerin karnelerini jandarma dağıttı
Yayınlanma:
Tokat'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı öğrenciler karnelerini almaya okullarına gidemedi. 9 öğrencinin karnesi, jandarma ekipleri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovacık köyünde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Son Dakika | Karnelerden Atatürk'ün kaldırılmasına Yusuf Tekin'den ilk açıklamaSon Dakika | Karnelerden Atatürk'ün kaldırılmasına Yusuf Tekin'den ilk açıklama

JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yol şartları sebebiyle köydeki öğrenciler ilçe merkezindeki okullarına gidemedi. Durumun bildirilmesi üzerine Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak çalışma başlattı.

KARNELERİ TESLİM ALAN EKİPLER TEK TEK ÖĞRENCİLERE TESLİM ETTİ

Okul idarelerinden karneleri teslim alan jandarma ekipleri, Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ile birlikte Ovacık köyüne gitti.

Ekipler, evleri ziyaret ederek 9 öğrenciye karnelerini verdi. Karnelerini alan öğrenciler ve aileleri, çalışmada emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!