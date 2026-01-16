Kar nedeniyle okula gidemeyen miniklerin karnelerini jandarma dağıttı

Tokat'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı öğrenciler karnelerini almaya okullarına gidemedi. 9 öğrencinin karnesi, jandarma ekipleri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.