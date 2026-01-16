Kar nedeniyle okula gidemeyen miniklerin karnelerini jandarma dağıttı
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovacık köyünde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Yol şartları sebebiyle köydeki öğrenciler ilçe merkezindeki okullarına gidemedi. Durumun bildirilmesi üzerine Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak çalışma başlattı.
KARNELERİ TESLİM ALAN EKİPLER TEK TEK ÖĞRENCİLERE TESLİM ETTİ
Okul idarelerinden karneleri teslim alan jandarma ekipleri, Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ile birlikte Ovacık köyüne gitti.
Ekipler, evleri ziyaret ederek 9 öğrenciye karnelerini verdi. Karnelerini alan öğrenciler ve aileleri, çalışmada emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)