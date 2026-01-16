Son Dakika | Karnelerden Atatürk'ün kaldırılmasına Yusuf Tekin'den ilk açıklama

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokul 1 ve 2. sınıflara verilen “gelişim raporları”nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin yer almaması nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi. Tekin, yeni sistemin pedagojik olarak dünyada da benimsendiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

Atatürk’e yönelik tutum konusunda ise Tekin şöyle konuştu:

"Sadece biz değil. Dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık. Ortaokullarda ve liselerde ise karne ile beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.

Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi Muhalefet Partisi ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum.

Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz.

Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum.

Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama."