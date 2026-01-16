Son Dakika | Karnelerden Atatürk'ün kaldırılmasına Yusuf Tekin'den ilk açıklama
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokul 1 ve 2. sınıflara verilen “gelişim raporları”nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin yer almaması nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi. Tekin, yeni sistemin pedagojik olarak dünyada da benimsendiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
- “Okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım dünyada da pedagojik anlamda.
- Biz de Türkiye Yüzyılında Maarif modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık.”
Atatürk’e yönelik tutum konusunda ise Tekin şöyle konuştu:
"Sadece biz değil. Dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık. Ortaokullarda ve liselerde ise karne ile beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.
Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi Muhalefet Partisi ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum.
Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz.
Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum.
Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama."
MEB'in Atatürksüz karne hamlesine öğretmenlerden cevap: Ata'yı kendileri eklediler
ATATÜRK'Ü SEVİYORMUŞ
Tekin, Atatürk'ü sevdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
- "Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak ben açıkçası Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim.
- Demişti ki Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmak tam vazgeçeceğiz artık bunu yapmayacağız demiştim.
- Ben gerçekten ümitlenmiştim. Ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.
- Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler.
- En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz. Atatürk'ü seviyoruz.
- Çocuklarımızın da atalarına saygılı, Cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset. Kamuoyunda asrın hırsızlığı diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım.
- Bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Ben bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım"
ARA TATİL KALKACAK MI?
Ara tatil uygulamasının kalkacağı iddiasına ilişkin Tekin, eğitim sistemine dair tüm kararları istişareyle aldıklarını belirtti:
- “9 Eylül'de başlayan bu yoğun etkinlik dönemi eğitim öğretim dönemi bugün itibariyle mini bir araya giriyoruz.
- İnşallah aradan sonra da yine aynı özveriyle, aynı fedakarlıklarla eğitime öğretime devam edeceğiz.
- Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var.
- Henüz verilmiş bir kararımız yok. Bu konu gündemimizde.”
ZORUNLU EĞİTİMDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Son dört yılın revize edileceği iddialarına da açıklık getiren Tekin, ellerinde hazır bir formül olmadığını vurguladı:
- “Sanki Bakanlığın elinde bu konuda bir formül, bir öneri var ve bakanlık bunun üzerinde çalışıyor gibi bir algı ortaya çıktı. Bu da doğru değil.
- Dünyada artık ne tartışılıyorsa biz de aynı şeyleri tartışmak durumundayız. Türkiye'de bu da tartışılsın istedik.”
YKS SORULARI DEĞİŞECEK Mİ?
Bakan Tekin, merkezi sınavlarda yapılacak değişiklikleri şöyle aktardı:
- “Kademeler arası geçiş süreci ile ilgili olarak hiçbir değişiklik gündemimizde yok.
- Türkiye Yüzyılı Maarif modeli kapsamında geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlayan programlarımızın uygulanma sürecini tamamladıktan sonra kademeler arası geçişe tabi olacak arkadaşlarımız için soru havuzu revize edilmiş olacak.
- Çocuklarımızın ilave yardımcı kitap, yardımcı kaynak ya da benzeri şeylere asla ihtiyaçları yok.
- Yeni soru tipleri yeni bir müfredatla uyumlu bir biçimde olacak.”
ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ
Branşların il bazlı dağılımı ilk kez açıklandı. Sınıf öğretmenliği için Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul; özel eğitim öğretmenliği için Gaziantep, Ankara ve İstanbul; yabancı diller için Kayseri ve İstanbul illerinde akademiler oluşturuldu.
Yeni kurulan Millî Eğitim Akademisi hakkında da bilgi veren Tekin, uygulamalı eğitimin öne çıktığını belirtti:
- “Şu andan itibaren artık öğretmen adayı arkadaşlarımızı yaklaşık olarak 500 saate yakın bir uygulama eğitimini... baş öğretmen ve uzman öğretmen arkadaşlarımızın eşliğinde kendilerini mesleğe hazırlayacakları bir süreci başlattık.”
ÖĞRETMENLER GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Eğitim tarihine ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, sürecin güvenlik soruşturmasına bağlı olduğunu söyledi:
- “Bu konudaki yasal düzenlemede öğretmen adayı arkadaşlarımızın... arşiv araştırması dediğimiz yani güvenlik soruşturmasıyla ilgili süreci tamamlanacak.
- Benim tahminim ocak ayı sonu itibariyle yavaş yavaş bu konu… başlatmayı planlıyoruz.”
ADRESE DAYALI SİSTEM
Velilerin kayıt sistemiyle ilgili sorusunu da yanıtlayan Tekin, adrese dayalı sistemde yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı:
- “Türkiye'deki bütün coğrafi veri sistemine kayıtlı adresler bina bazlı olarak Milli Eğitim Bakanlığının okullarla ilgili tanımlamalarında okullarla eşleştirilmiş durumda.
- Yeni dönemde bizim planladığımız şekilde adrese dayalı bir biçimde kayıtların yapılması için İçişleri Bakanlığımızla birlikte bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz.”
VELİLERE BAKANLIK DENETİMİ Mİ GELİYOR?
Velilerin kayıt sistemini kötüye kullanmasının önüne geçileceğini söyleyen Tekin:
- "Yani bu süreç onu İçişleri Bakanlığımızla yürütüyoruz. Kayıtlar esnasında biraz daha sıkı bir denetim söz konusu olaca"