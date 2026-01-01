Kar küreme aracına çarpan otobüs savruldu: 11 yaralı

Van-Erciş kara yolunda trajik bir ironi yaşandı. Erkan Avar yönetimindeki yolcu otobüsü, karla kaplı yolu temizlemek için çalışan iş makinesine çarparak şarampole yuvarlandı. UMKE ve jandarmanın müdahale ettiği kazada 11 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Van-Erciş kara yolu, Doğu Anadolu’nun çetin kış koşullarında ticaretin ve sosyal yaşamın akışını sağlayan hayati bir arterdir. Ancak Karahan Mahallesi yakınlarında, bu akışı açık tutmak için çalışan kamu hizmeti ile o yolu kullanan toplu taşıma aracı, talihsiz bir kaza denkleminde karşı karşıya geldi.

Erkan Avar yönetimindeki 65 NK 891 plakalı yolcu otobüsü için sıradan başlayan sefer, yol güvenliğini sağlamakla görevli bir iş makinesiyle yaşanan çarpışma sonucu, kara yolundan şarampole uzanan bir kazaya dönüştü.

GÜVENLİK ÇABASININ ORTASINDA GELEN KAZA

Kaza, otobüsün, o sırada yolu ulaşıma açık tutmak amacıyla kar küreme çalışması yapan bir araca çarpmasıyla meydana geldi.

Demir ve karın mücadelesine sahne olan yolda, güvenliği tesis etmeye çalışan araca çarpan otobüs, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

11 YARALI

Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen Jandarma, sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), otobüsten savrulan veya araç içinde sıkışan yolculara müdahale etti.

Yapılan ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hem Erciş hem de Muradiye’deki devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

