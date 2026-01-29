Kapadokya'da yasak 4 gündür sürüyor

Kapadokya’nın eşsiz vadilerini gökyüzünden izlemek isteyen turistler, hafta başından bu yana uçuşların iptal edilmesiyle karşılaşıyor. Göreme ve Çavuşin gibi ana kalkış noktalarında her sabah yapılan kontrollerde, meteorolojik şartların uçuş güvenliğini tehdit ettiği saptandı. Bugün gün doğumuyla birlikte yapılması planlanan turlar da olumsuz hava şartlarının devam etmesi sebebiyle gerçekleştirilemedi.

KARAR SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

Bölgedeki uçuş trafiği, tamamen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün denetiminde yürütülüyor. Balonların havalanabilmesi için sadece yağışsız bir hava değil, aynı zamanda rüzgar hızının ve görüş mesafesinin de belirli kriterlere uygun olması gerekiyor. SHGM yetkilileri, uçuşların ancak "yeşil bayrak" olarak adlandırılan güvenli hava onayının verilmesiyle tekrar başlayabileceğini vurguluyor.

MEVSİMSEL ŞARTLAR VE GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış mevsiminin getirdiği ani hava değişimleri operasyonları doğrudan etkiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini ön planda tutan yetkililer, rüzgarın şiddetini azaltması ve sisin dağılmasıyla birlikte turların yeniden başlayacağını bildirdi.