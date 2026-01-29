Kapadokya'da yasak 4 gündür sürüyor

Yayınlanma:
Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya’da, bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonu turları olumsuz hava koşullarına takıldı. 26 Ocak’tan bu yana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, yoğun sis ve yağış nedeniyle gökyüzü dört gündür renkli balonlardan mahrum kaldı.

Kapadokya’nın eşsiz vadilerini gökyüzünden izlemek isteyen turistler, hafta başından bu yana uçuşların iptal edilmesiyle karşılaşıyor. Göreme ve Çavuşin gibi ana kalkış noktalarında her sabah yapılan kontrollerde, meteorolojik şartların uçuş güvenliğini tehdit ettiği saptandı. Bugün gün doğumuyla birlikte yapılması planlanan turlar da olumsuz hava şartlarının devam etmesi sebebiyle gerçekleştirilemedi.

KARAR SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

Bölgedeki uçuş trafiği, tamamen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün denetiminde yürütülüyor. Balonların havalanabilmesi için sadece yağışsız bir hava değil, aynı zamanda rüzgar hızının ve görüş mesafesinin de belirli kriterlere uygun olması gerekiyor. SHGM yetkilileri, uçuşların ancak "yeşil bayrak" olarak adlandırılan güvenli hava onayının verilmesiyle tekrar başlayabileceğini vurguluyor.

Meteoroloji tahminlerinde şaşırtan değişiklik! 20 ili sarı kodla uyarıp tek tek olacakları açıkladıMeteoroloji tahminlerinde şaşırtan değişiklik! 20 ili sarı kodla uyarıp tek tek olacakları açıkladı

MEVSİMSEL ŞARTLAR VE GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış mevsiminin getirdiği ani hava değişimleri operasyonları doğrudan etkiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini ön planda tutan yetkililer, rüzgarın şiddetini azaltması ve sisin dağılmasıyla birlikte turların yeniden başlayacağını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

