Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü! 1 kişi gözaltında
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kangal köpeğini av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Görgü tanıklarının ve köpek sahibinin iddiaları yönelttiği Hasan T. ise suçlamaları reddetti.
KANGAL KÖPEĞİ ÖLÜ BULUNDU
Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Belen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz A.’ya ait çiftlikteki Kangal köpeği ölü bulundu.
TÜFEKLE VURULMUŞ
Cengiz A. yaptığı kontrolde köpeğin tüfekle vurulduğunu fark ederek durumu ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Hasan T.’yi yakaladı.
KÖPEĞİ VURMADIĞINI İDDİA ETTİ
Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Hasan T. polis merkezine götürüldü. Hasan T., polisteki ifadesinde köpeği vurmadığını iddia etti. Şüphelinin yarın Ereğli Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)