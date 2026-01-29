Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü! 1 kişi gözaltında

Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü! 1 kişi gözaltında
Yayınlanma:
Zonguldak'ta Kangal köpeğini av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen Hasan T. gözaltına alındı. Hasan T. ise emniyetteki ifadesinde köpeği vurmadığını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kangal köpeğini av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ve köpek sahibinin iddiaları yönelttiği Hasan T. ise suçlamaları reddetti.

kangal-kopegi-olu-bulundu.jpg

KANGAL KÖPEĞİ ÖLÜ BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Belen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz A.’ya ait çiftlikteki Kangal köpeği ölü bulundu.

kangal-kopegi-tufekle-vurularak-olduruld-1140797-338733.jpg

TÜFEKLE VURULMUŞ

Cengiz A. yaptığı kontrolde köpeğin tüfekle vurulduğunu fark ederek durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Hasan T.’yi yakaladı.

KÖPEĞİ VURMADIĞINI İDDİA ETTİ

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Hasan T. polis merkezine götürüldü. Hasan T., polisteki ifadesinde köpeği vurmadığını iddia etti. Şüphelinin yarın Ereğli Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

