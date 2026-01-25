Kan donduran cinayetlerin sonu gelmiyor: Tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti

Türkiye, İstanbul'da yaşanan korkunç cinayeti konuşurken, kan donduran bir başka cinayet ise Samsun'da yaşandı.

Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Gamze S., bir süredir ilişki yaşadığı ve kendisi gibi evli olan Ferit M.’yi çıkan tartışmada bıçakla boğazını kesip, satırla başına vurarak öldürdü.

Şişli'de dehşet! Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu

SUÇ ALETLERİYLE KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Gamze S., kan donduran cinayetin ardından suç aletleriyle polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti ve teslim oldu.

Gamze S.’nin tarif ettiği adrese giden polis ekipleri, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halindeki 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araçta Ferit M.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

GAMZE S.’NİN EŞİ VE OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Ferit M.’nin cenazesi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan Gamze S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alındı.

İşte korkunç cinayeti işleyenlerin yakalandığı anlar! Öldürüldüğü ev de görüntülendi

Soruşturmayı genişleten ekipler, Gamze S.’nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.’yi de gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.